futebol

Santos x Mirassol: Provável escalação e onde assistir o jogo da Copinha

Peixe busca a vaga nas semifinais da Copinha na noite desta terça-feira, em Araraquara...
17 jan 2022 às 22:17

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 22:17

Em busca de uma vaga nas semifinais da Copinha, o Santos encara o Mirassol nesta terça-feira, às 21h30min, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, em duelo de dois invictos na competição.
O Peixe garantiu a classificação ao vencer o Fluminense por 2 a 1, com dois gols de Lucas Barbosa. O jogador, aliás, correu o risco de desfalcar o Santos na partida desta terça-feira, mas o Santos conseguiu comprovar que um cartão amarelo aplicado a ele deveria, de fato, ser mostrado ao atacante Fernandinho e Lucas está liberado para o confronto.
Vice-campeão paulista Sub-20 em 2021, o Mirassol se classificou com uma vitória de 5 a 1 sobre o Bahia no último domingo. A equipe venceu todos os jogos que disputou na Copinha e marcou 21 gols em seis partidas, média superior a três gols por jogo.
FICHA TÉCNICASANTOS X MIRASSOL
Data e hora: 18 de janeiro de 2022, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Árbitro: Paulo Cesar FranciscoÁrbitros assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Isabele de Oliveira
Onde assistir: SporTV
Provável Santos: Diógenes, Sandro, Jair Paula, Derick e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor e Ed Carlos; Weslley Patati, Rwan Seco e Lucas Barbosa. Técnico: Elder Campos
Crédito: Divulgação/Twitter Santos FC

