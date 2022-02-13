Santos x Ituano: escalações, desfalques e onde assistir

O Santos recebe o Ituano pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (13), às 16 horas. Com mando santista, o jogo será realizado na Vila Belmiro.O Peixe precisa se recuperar no campeonato. Até o momento, venceu apenas uma vez, fora de casa, contra o Corinthians. Na Vila Belmiro, foram dois jogos com uma derrota e outro empate.Nesta quinta-feira (10), o time jogou contra o São Bernardo e empatou em 1 a 1, o que gerou vaias por parte da torcida.
Para o jogo, a comissão técnica de Fábio Carille não conta com Camacho, suspenso. Ângelo, com uma entorse no tornozelo e Felipe Jonatan, serão poupados. Carlos Sánchez teve detectada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e está fora do duelo.
Data e hora: 13 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Amanda Pinto Matias (SP)Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)Transmissão: Record, Pay-per-view e Paulistão Play
SANTOS: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Vinicius Balieiro, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme (Léo Baptistão). Técnico: Fábio Carille
ITUANO: Pegorari; Cleberson, Rafael Pereira e Bernardo; Pacheco, Jiménez, Kaio, Gerson Magrão e Roberto; Neto Berola e Rafael Elias. Técnico: Mazola Júnior