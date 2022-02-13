Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos x Ituano: escalações, desfalques e onde assistir

Duelo deste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista terá transmissão tanto pela TV aberta quanto pela fechada, além de passar no YouTube...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 08:00
O Santos recebe o Ituano pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (13), às 16 horas. Com mando santista, o jogo será realizado na Vila Belmiro.O Peixe precisa se recuperar no campeonato. Até o momento, venceu apenas uma vez, fora de casa, contra o Corinthians. Na Vila Belmiro, foram dois jogos com uma derrota e outro empate.Nesta quinta-feira (10), o time jogou contra o São Bernardo e empatou em 1 a 1, o que gerou vaias por parte da torcida.
Para o jogo, a comissão técnica de Fábio Carille não conta com Camacho, suspenso. Ângelo, com uma entorse no tornozelo e Felipe Jonatan, serão poupados. Carlos Sánchez teve detectada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e está fora do duelo.
FICHA TÉCNICASANTOS X ITUANO
Data e hora: 13 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Amanda Pinto Matias (SP)Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)Transmissão: Record, Pay-per-view e Paulistão Play
SANTOS: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Vinicius Balieiro, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme (Léo Baptistão). Técnico: Fábio Carille
Desfalques: Camacho (suspenso); Carlos Sánchez (lesionado); Ângelo e Felipe Jonatan (poupados);
ITUANO: Pegorari; Cleberson, Rafael Pereira e Bernardo; Pacheco, Jiménez, Kaio, Gerson Magrão e Roberto; Neto Berola e Rafael Elias. Técnico: Mazola Júnior
Crédito: Técnico Fábio Carille

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados