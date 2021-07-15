Santos x Independiente: prováveis escalações e transmissão do duelo

O Santos vai enfrentar nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, o maior Campeão da Copa Libertadores da América, o Independiente, da Argentina.Na primeira fase, o Rei de Copas jogou a mesma competição, e venceu quatro jogos, empatou dois, e se classificou em primeiro lugar de seu grupo. A chave ainda contava com Bahia, Montevideo City e Guabirá.Apesar da boa campanha, o time não joga há mais de dois meses. A última partida de equipe foi contra o Colón, derrota por 2 a 0, pelas Semifinais do Campeonato Argentino. De lá para cá, realizou três amistosos na pré-temporada contra o Godoy Cruz, Vélez Sarsfield e Gimnasia, com 100% de aproveitamento.Já o Peixe chega para a Sul-Americana após uma primeira fase decepcionante na Copa Libertadores da América. O Santos, que teve o técnico Ariel Holan no começo, venceu apenas dois jogos, perdeu quatro, e ficou na terceira colocação de sua chave, o que deu direito para classificação para a Sul-Americana.
O técnico Fernando Diniz deve contar com a volta de Kaio Jorge, após três partidas sendo poupado por desgaste físico. O zagueiro Luiz Felipe, que estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro, também volta ao time. Alison, suspenso, é desfalque na equipe, que está invicta na Vila com o técnico Fernando Diniz.
FICHA TÉCNICASANTOS X INDEPENDIENTE
Data e hora: 15 de julho de 2021, às 19h15 (horário de Brasília)Local: Vila BelmiroÁrbitro: Wilmar Roldan (COL)Assistentes: Alexander Guzman e John Leon (COL)Árbitro de vídeo: Julio Bascuñan (CHI)
Como e onde assistir: Conmebol TV e Tempo real do LANCE!
SANTOS: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes (Felipe Jonatan); Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Diniz.
INDEPENDIENTE: Sosa; Bustos, Ostachuk, Insaurralde e Rodríguez; Blanco e Lucas Romero; Palacios, Velasco e Roa; Sebastian Romero. Técnico: Julio César Falcioni.