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futebol

Santos x Goiás: veja as prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Duelo deste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, será válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pode colocar Peixe mais perto dos líderes...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 20:30

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 20:30

Crédito: Marinho é um dos principais jogadores do Santos, e está confirmado contra o Goiás (Twitter/Santos
O Santos recebe o Goiás neste domingo para o seu penúltimo jogo antes da grande decisão da Copa Libertadores da América. A partida servirá como uma espécie de planejamento para a final e, por isso, o técnico Cuca vai escalar o Peixe com força máxima. Do outro lado do confronto, o time goiano tenta pontuar para seguir vivo na luta para escapar do rebaixamento.Depois de poupar boa parte dos titulares na última rodada, contra o Fortaleza, Cuca esboçou um Santos com todos os titulares no último treino. As únicas dúvidas são Felipe Jonatan e Lucas Braga, que jogaram no Ceará e só serão escalados se estiverem em condições físicas ideias.O desfalque mais sentido por Cuca é o volante Alison, ainda afastado pela Covid-19. A ideia de Cuca é poupar os titulares contra o Atlético Mineiro na terça-feira, para ter o elenco nas melhores condições possíveis no sábado, na decisão da Libertadores diante do Palmeiras.
O Goiás vive uma situação dramática. Com 26 pontos, o time comandado por Glauber Ramos ainda sonha em escapar da zona de rebaixamento, mas hoje está a seis pontos do Sport, primeiro time fora do Z4. Uma derrota na Vila Belmiro complica muito a situação da equipe goiana.
Para o duelo, Glauber Ramos terá os retornos de Rafael Moura e Breno ao time titular. O treinador ainda sofre com a ausência de Gustavo Blanco, com Covid-19. A boa notícia para os torcedores do Goiás é que o zagueiro Fábio Sanches se recuperou de lesão e viajou com o time. Deve ser titular na Vila Belmiro.
Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Santos x Goiás
Data: 24 de Janeiro de 2021Horário: 18h15 (de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos-SPÁrbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa FarinhaVAR: Pathrice Wallace Corrêa MaiaTransmissão: Premiere, para todo o Brasil
ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE SANTOS X GOIÁS
SANTOS: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Wagner Leonardo (Felipe Jonatan); Sandry, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Arthur Gomes (Lucas Braga) e Kaio Jorge. Técnico: Cuca.
Desfalques: Alison (Covid); Carlos Sánchez, Jobson e Raniel (lesionados)Pendurados: Alex, Lucas Lourenço, Madson, Luan Peres e Marcos Leonardo
GOIÁS: Tadeu, Sanches (Chico ou Iago Mendonça), Heron, David Duarte, Shaylon, Jefferson, Breno, Ariel, Vinícius, Rafael Moura e Fernandão Técnico: Glauber Ramos
Desfalques: Gustavo Blanco (Covid)Pendurados: Chico, Daniel, Ratinho, Tadeu e Vinícius

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