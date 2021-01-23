Santos x Goiás: veja as prováveis escalações, desfalques, onde assistir

O Santos recebe o Goiás neste domingo para o seu penúltimo jogo antes da grande decisão da Copa Libertadores da América. A partida servirá como uma espécie de planejamento para a final e, por isso, o técnico Cuca vai escalar o Peixe com força máxima. Do outro lado do confronto, o time goiano tenta pontuar para seguir vivo na luta para escapar do rebaixamento.Depois de poupar boa parte dos titulares na última rodada, contra o Fortaleza, Cuca esboçou um Santos com todos os titulares no último treino. As únicas dúvidas são Felipe Jonatan e Lucas Braga, que jogaram no Ceará e só serão escalados se estiverem em condições físicas ideias.O desfalque mais sentido por Cuca é o volante Alison, ainda afastado pela Covid-19. A ideia de Cuca é poupar os titulares contra o Atlético Mineiro na terça-feira, para ter o elenco nas melhores condições possíveis no sábado, na decisão da Libertadores diante do Palmeiras.