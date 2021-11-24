Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos x Fortaleza: prováveis escalações e onde assistir

Peixe vai ao ataque contra o Fortaleza, na Vila, para somar pontos e afastar o fantasma do rebaixamento no Brasileirão. Marinho deve voltar ao time após se recuperar de lesão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 20:48

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 20:48

Santos e Fortaleza se enfrentam na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (25), às 19 horas, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 12ª colocação da tabela, com 42 pontos, e busca mais uma vitória para colocar um ponto final nas chances de rebaixamento. Na rodada passada, o time de Fábio Carille foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 0, na Neo Química Arena. E para voltar a vencer Carille deve fazer mudanças na equipe.Lucas Braga é cotado para ser novamente titular após ficar no banco no último jogo. Ele voltava de recuperação de uma lesão. Outra novidade é Marinho. Também recuperado de lesão, o jogador deve voltar ao time após desfalcar a equipe no clássico.Já o Fortaleza vem de grande vitória contra o Palmeiras, em casa, no domingo. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda luta por uma vaga na Copa Libertadores da América, e atualmente ocupa a 5ª colocação do Brasileirão, com 52 pontos.FICHA TÉCNICASANTOS X FORTALEZA
Data e hora: 25 de novembro de 2021, às 19h00 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Como e onde assistir: TNT (menos SP), HBO Max (menos SP), Première e Tempo Real do Lance!
SANTOS: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Marcos Guilherme, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Lucas Braga; Marinho, Ângelo e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille
FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson (Ronald), Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Crédito: LucasBragadevesertitulardoPeixecontraoFortaleza(Foto:CARLACARNIEL/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados