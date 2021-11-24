Santos x Fortaleza: prováveis escalações e onde assistir

Santos e Fortaleza se enfrentam na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (25), às 19 horas, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 12ª colocação da tabela, com 42 pontos, e busca mais uma vitória para colocar um ponto final nas chances de rebaixamento. Na rodada passada, o time de Fábio Carille foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 0, na Neo Química Arena. E para voltar a vencer Carille deve fazer mudanças na equipe.Lucas Braga é cotado para ser novamente titular após ficar no banco no último jogo. Ele voltava de recuperação de uma lesão. Outra novidade é Marinho. Também recuperado de lesão, o jogador deve voltar ao time após desfalcar a equipe no clássico.Já o Fortaleza vem de grande vitória contra o Palmeiras, em casa, no domingo. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda luta por uma vaga na Copa Libertadores da América, e atualmente ocupa a 5ª colocação do Brasileirão, com 52 pontos.FICHA TÉCNICASANTOS X FORTALEZA
Data e hora: 25 de novembro de 2021, às 19h00 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Como e onde assistir: TNT (menos SP), HBO Max (menos SP), Première e Tempo Real do Lance!
SANTOS: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Marcos Guilherme, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Lucas Braga; Marinho, Ângelo e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille
FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson (Ronald), Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda