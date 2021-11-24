Santos x Fortaleza: prováveis escalações e onde assistir

Santos e Fortaleza se enfrentam na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (25), às 19 horas, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 12ª colocação da tabela, com 42 pontos, e busca mais uma vitória para colocar um ponto final nas chances de rebaixamento. Na rodada passada, o time de Fábio Carille foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 0, na Neo Química Arena. E para voltar a vencer Carille deve fazer mudanças na equipe.Lucas Braga é cotado para ser novamente titular após ficar no banco no último jogo. Ele voltava de recuperação de uma lesão. Outra novidade é Marinho. Também recuperado de lesão, o jogador deve voltar ao time após desfalcar a equipe no clássico.Já o Fortaleza vem de grande vitória contra o Palmeiras, em casa, no domingo. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda luta por uma vaga na Copa Libertadores da América, e atualmente ocupa a 5ª colocação do Brasileirão, com 52 pontos.FICHA TÉCNICASANTOS X FORTALEZA