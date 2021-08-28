Santos x Flamengo: escalações e transmissão do duelo na Vila Belmiro

O Santos tem um encontro marcado com o Flamengo na noite deste sábado (28), a partir das 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.O Peixe vem de derrota na Copa do Brasil para o Athletico-PR, no jogo de ida da competição. No Campeonato Brasileiro, se encontra na 11ª posição na tabela do campeonato, com 22 pontos. Em má fase e muito questionado pelos torcedores, Fernando Diniz acumula 29 jogos no comando do Santos, com 11 vitórias, 10 derrotas e 8 empates. São 33 gols feitos e 30 sofridos. O aproveitando é de 47%.Já o Flamengo, por sua vez, vive uma "lua de mel" desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. O clube do Rio de Janeiro é o quinto colocado no Brasileiro, com 28 pontos, e busca diminuir a vantagem do líder Atlético Mineiro, que soma 38 pontos até aqui mas tem dois jogos a mais que o Rubro-Negro. Na Copa do Brasil, o Flamengo bateu o Grêmio fora de casa na última quarta-feira, por 4 a 0, e a equipe chega na Vila Belmiro cheia de moral.FICHA TÉCNICASANTOS X FLAMENGO
Data e hora: 28 de agosto de 2021, às 19h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)Árbitro de vídeo: Rodolpho Toski Marques (PR)
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
SANTOS: João Paulo; Madson, Robson Reis, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Fernando Diniz
FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Michael (Vitinho) e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.