Santos x Coritiba: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Santos e Coritiba se encontram nesse sábado, às 19h, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes brigam por ideais diferentes na competição, mas para ambas a sensação é uma só: jogo de vida ou morte.Com 47 pontos e ocupando a 11ª colocação da tabela, o Peixe precisa vencer para seguir dependendo apenas de si para entrar no G8 e conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores. Já o Coxa, com 28 pontos, está na 19ª colocação da tabela e uma derrota pode cravar seu rebaixamento para a Série B.Para o duelo, o técnico Cuca terá um grande reforço: Marinho. O atacante, artilheiro do Santos no Brasileirão, com 16 gols, está recuperado de um problema no joelho esquerdo e deve ser titular da equipe.Outras duas boas notícias para o Peixe são os retornos de Sandry e Madson. Ambos cumpriram suspensão na última rodada da competição.
Já o Coritiba vive situação inversa. O técnico Gustavo Morínigo tem diversos desfalques para o confronto. Wilson, Rhodolfo e Rafinha estão suspensos. Já o lateral Natanael, o meia Matheus Galdezani e o atacante Cerutti foram vetados pelo departamento médico e também estão fora do combate.
FICHA TÉCNICASANTOS X CORITIBA
Data e horário: 13 de fevereiro de 2021, às 19hEstádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!
SANTOS João Paulo; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Cuca
CORITIBAArthur; Jonathan, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva e Sarrafiore; Neílton, Robson e Ricardo Oliveira. Técnico: Gustavo MorínigoSuspensos: Wilson, Rhodolfo e Rafinha Fora: Natanael, Matheus Galdezani e Cerutti (lesionados)