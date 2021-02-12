Santos x Coritiba: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Santos e Coritiba se encontram nesse sábado, às 19h, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes brigam por ideais diferentes na competição, mas para ambas a sensação é uma só: jogo de vida ou morte.Com 47 pontos e ocupando a 11ª colocação da tabela, o Peixe precisa vencer para seguir dependendo apenas de si para entrar no G8 e conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores. Já o Coxa, com 28 pontos, está na 19ª colocação da tabela e uma derrota pode cravar seu rebaixamento para a Série B.Para o duelo, o técnico Cuca terá um grande reforço: Marinho. O atacante, artilheiro do Santos no Brasileirão, com 16 gols, está recuperado de um problema no joelho esquerdo e deve ser titular da equipe.Outras duas boas notícias para o Peixe são os retornos de Sandry e Madson. Ambos cumpriram suspensão na última rodada da competição.