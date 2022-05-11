Santos x Coritiba: Confira as prováveis escalações, desfalques e onde assistir jogo da Copa do Brasil

O Santos duela contra o Coritiba nesta quinta-feira (12), às 21h30, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, realizada no dia 20 de abril, no estádio Couto Pereira, os mandantes venceram por 1 a 0, gol de Alef Manga ainda na primeira etapa.Atrás no placar, o Peixe vai precisar de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação para as oitavas de final. Se vencer por vantagem mínima, a decisão vai para os pênaltis.

O técnico Fabián Bustos deverá contar com o retorno do zagueiro Maicon, que desfalcou a equipe nos dois últimos jogos. Ele treinou nesta quarta e deve ser confirmado no jogo. O atacante Ângelo, com lesão muscular, está descartado.Bustos não poderá ficar na beira do gramado porque recebeu cartão vermelho no jogo de ida. O árbitro Bruno Arleu de Araújo relatou em súmula que o treinador argentino teria desaprovado as decisões do trio de arbitragem com gestos e palavras, o que resultou em expulsão. O auxiliar Lucas Ochandorena será o comandante.

O grande desfalque do Coritiba, dirigido pelo técnico Gustavo Morínigo, será Igor Paixão. Ele sentiu um problema muscular na coxa após o jogo de segunda-feira contra o Avaí, pelo Brasileirão. Outra ausência será Fabrício Daniel, que não pode jogar a Copa do Brasil por já ter atuado nesta edição pelo Mirassol.FICHA TÉCNICASANTOS X CORITIBA

Data e hora: 12 de maio, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)Árbitro de vídeo: Não há nesta fase do torneio nacional.

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SANTOS: João Paulo; Madson, Velázquez (Maicon), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Ricardo Goulart e Léo Baptistão; Marcos Leonardo e Jhojan Julio. Técnico: Lucas OchandorenaDesfalques: Fabián Bustos (suspenso) e Ângelo (lesionado)

CORITIBA: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Andrey e Robinho; Adrian Martinez (Neilton), Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo MorínigoDesfalques: Igor Paixão (lesionado) e Fabrício Daniel (defendeu o Mirassol nesta edição da Copa do Brasil)