Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Santos x Coritiba: Confira as prováveis escalações, desfalques e onde assistir jogo da Copa do Brasil
futebol

Santos x Coritiba: Confira as prováveis escalações, desfalques e onde assistir jogo da Copa do Brasil

Peixe precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 20:00
O Santos duela contra o Coritiba nesta quinta-feira (12), às 21h30, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, realizada no dia 20 de abril, no estádio Couto Pereira, os mandantes venceram por 1 a 0, gol de Alef Manga ainda na primeira etapa.Atrás no placar, o Peixe vai precisar de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação para as oitavas de final. Se vencer por vantagem mínima, a decisão vai para os pênaltis.
O técnico Fabián Bustos deverá contar com o retorno do zagueiro Maicon, que desfalcou a equipe nos dois últimos jogos. Ele treinou nesta quarta e deve ser confirmado no jogo. O atacante Ângelo, com lesão muscular, está descartado.Bustos não poderá ficar na beira do gramado porque recebeu cartão vermelho no jogo de ida. O árbitro Bruno Arleu de Araújo relatou em súmula que o treinador argentino teria desaprovado as decisões do trio de arbitragem com gestos e palavras, o que resultou em expulsão. O auxiliar Lucas Ochandorena será o comandante.
O grande desfalque do Coritiba, dirigido pelo técnico Gustavo Morínigo, será Igor Paixão. Ele sentiu um problema muscular na coxa após o jogo de segunda-feira contra o Avaí, pelo Brasileirão. Outra ausência será Fabrício Daniel, que não pode jogar a Copa do Brasil por já ter atuado nesta edição pelo Mirassol.FICHA TÉCNICASANTOS X CORITIBA
Data e hora: 12 de maio, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)Árbitro de vídeo: Não há nesta fase do torneio nacional.
Como e onde assistir: Amazon Prime Vídeo e Tempo Real do LANCE!
SANTOS: João Paulo; Madson, Velázquez (Maicon), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Ricardo Goulart e Léo Baptistão; Marcos Leonardo e Jhojan Julio. Técnico: Lucas OchandorenaDesfalques: Fabián Bustos (suspenso) e Ângelo (lesionado)
CORITIBA: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Andrey e Robinho; Adrian Martinez (Neilton), Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo MorínigoDesfalques: Igor Paixão (lesionado) e Fabrício Daniel (defendeu o Mirassol nesta edição da Copa do Brasil)
Crédito: SantosencaraoCoritibanestaquinta,naVilaBelmiro(Crédito:MontagemLANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados