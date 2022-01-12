  • Santos x Chapadinha (MA) - Provável escalação e onde assistir o jogo do Peixe na Copinha
Santos x Chapadinha (MA) - Provável escalação e onde assistir o jogo do Peixe na Copinha

Invicto, time comandado por Elder Campos busca vaga na terceira fase da competição...
LanceNet

11 jan 2022 às 22:11

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 22:11

Invicto e com 100% de aproveitamento, o Santos enfrenta o Chapadinha (MA) nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores.
O Peixe aposta suas fichas no trio de ataque, que já balançou as redes sete vezes na competição. São três gols do artilheiro Rwan, duas da promessa Weslley Patati, que encaminhou a renovação de contrato nesta terça, e outros dois de Lucas Barbosa.
O Chapadinha (MA) também está invicto na competição, mas venceu apenas um jogo e empatou dois. A equipe terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo, com cinco pontos, atrás do Nova Iguaçu.
FICHA TÉCNICASANTOS X CHAPADINHA (MA)
Data e hora: 12 de janeiro de 2022, às 19h Local: Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Árbitro: Márcio Mattos dos SantosÁrbitros assistentes: Edson Rodrigues dos Santos e Leonardo José Rodolfo Brandini
Onde assistir: SporTV
Provável Santos: Diógenes, Sandro, Jair Paula, Derick e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor e Ed Carlos; Weslley Patati, Rwan e Lucas Barbosa. Técnico: Elder Campos​
Santos venceu os três jogos na primeira fase da Copinha

