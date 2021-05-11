  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Santos x Boca, Del Valle x Palmeiras... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira
Santos x Boca, Del Valle x Palmeiras... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
Publicado em 11 de Maio de 2021 às 02:00

Crédito: Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP
A terça-feira (11) de futebol será movimentada pelas partidas de competições ao longo do mundo. Os times brasileiros entram em campo pela 4ª rodada da Copa Libertadores. O Santos recebe o Boca Juniors, às 19h15, na Vila Belmiro.
CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021Mais tarde, às 21h30 (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Independiente Del Valle, em Quito, Equador. A transmissão será dos canais SBT e Fox Sports. No mesmo horário, às 21h30, Flamengo e Unión La Calera entram em campo, no Chile, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h - Nacional x Benfica Campeonato Português Onde assistir: Fox Sports
16h15 - Southampton x Crystal Palace Premier League Onde assistir: Espn Brasil
17h - Levante x Barcelona Campeonato Espanhol Onde assistir: Fox Sports19h15 - Deportivo Táchira x Internacional Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Santos x Boca Juniors Libertadores Onde assistir: Fox Sports
21h30 - Independiente Del Valle x Palmeiras LibertadoresOnde assistir: SBT, Fox Sports
21h30 - Unión La Calera x Flamengo Libertadores Onde assistir: SBT, Conmebol TV

