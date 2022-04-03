Santos viaja com Fernández e Jhojan, mas sem Angulo e Léo Baptistão

O Santos embarcou no final da tarde deste domingo para a Argentina para a estreia na Copa Sul-Americana diante do Banfield na terça-feira, às 19h15min, no Estádio Florencio Sola.O volante Rodrigo Fernández e o meia-atacante Jhojan Julio, contratados durante a semana, viajaram com a delegação. Eles ainda não estão registrados na CBF e precisam aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) desta segunda-feira para ficarem à disposição do técnico Fabián Bustos.

Anunciado apenas no sábado, o atacante Bryan Angulo não viajou para Buenos Aires. Além de ainda não estar registrado na CBF, ele fez apenas dois treinos com os novos companheiros e deve fazer sua estreia apenas diante do Fluminense, sábado, pelo Brasileirão.O Santos tem outros três desfalques no ataque. Marcos Leonardo terá de cumprir o primeiro dos três jogos de suspensão pela expulsão diante do Libertad no ano passado. Ângelo ainda se recupera de uma lesão muscular e Léo Baptistão também não está recuperado de um problema no tornozelo.