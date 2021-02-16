Santos venceu os últimos seis jogos contra o Corinthians na Vila Belmiro

Crédito: Divulgação/Santos

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo de alvinegros será decisivo em busca de uma vaga na Copa Libertadores e o Peixe tem um bom retrospecto em casa diante do adversário.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO Santos venceu os últimos seis jogos contra o Corinthians na Vila, válidos por Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (veja a lista abaixo). No geral, são 50 vitórias santistas, 22 empates e 35 triunfos corintianos dos 107 duelos entre as equipes no Alçapão. Os dados são do acervo Santos FC.

A última derrota do Santos no clássico contra o Corinthians na Vila aconteceu em 2014, no Campeonato Brasileiro. O atacante Gil fez o único gol do rival na vitória por 1 a 0.O clássico desta quarta é decisivo na luta por uma vaga na Copa Libertadores. O Peixe ocupa a nona colocação, com 50 pontos, enquanto o Corinthians é o décimo, com 49 pontos. O vencedor do confronto desta quarta assume a oitava colocação e entra nas duas últimas rodadas dependendo apenas de si para garantir a classificação.

Veja os últimos duelos alvinegros na Vila Belmiro: