Santos vence o São Bento e segue na Série A-1 do Campeonato Paulista

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Ufa! O Santos segue há 109 anos na Primeira Divisão. Na tarde deste domingo, o Peixe venceu o São Bento por 2 a 0, na Vila Belmiro, e se manteve na Série A-1 do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Lucas Braga e Kaio Jorge, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o Peixe terminou na terceira colocação do grupo, com 13 pontos ganhos. O São Bento foi rebaixado, com apenas nove.

Agora, o Santos volta suas atenções para a Copa Libertadores. O clube recebe o o Boca Juniors na próxima terça-feira, às 19h15min, na Vila Belmiro, na estreia do técnico Fernando Diniz, que será apresentado nesta segunda.

O jogo

O Santos começou o jogo visivelmente nervoso e esperando o São Bento começar as ações ofensivas. Aos poucos, o time saiu mais para o ataque e teve a primeira chance aos 20 minutos. O atacante Kaio Jorge recebeu na área e tentou o drible, mas foi travado. Na sobra, Gabriel Pirani pegou de primeira e obrigou o goleiro Luiz Daniel a fazer uma grande defesa.

O clima na Vila Belmiro seguiu tenso até os 40 minutos do primeiro tempo. Após confusão na área, a bola sobrou para Lucas Braga na esquerda, ele cortou o zagueiro e bateu no canto do goleiro Luiz Daniel para abrir o placar e deixar o Santos mais longe do fantasma da Série A2.

Nos acréscimos, Kaiky Fernandes fez uma desarme na defesa e a bola sobrou para Ângelo. O garoto arrancou pela direita, chegou até a área e cruzou. Kaio Jorge dominou a bateu rasteiro para vencer Luiz Daniel e ampliar o placar.

O São Bento voltou para o segundo tempo mais ofensivo. Aos 14 minutos, Daniel Costa cobrou falta da esquerda e o goleiro João Paulo fez linda defesa. Aos 24, Daniel Costa recebeu na entrada da área e soltou a bomba, mas a bola explodiu na trave esquerda do goleiro João Paulo.

Com o tempo, o Santos conseguiu controlar o jogo e não foi mais ameaçado pela equipe de Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 0 SÃO BENTO

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Raphael Claus

Gols: Lucas Braga, aos 40' do 1ºT, Kaio Jorge, aos 46' do 1ºTCartões amarelos: Lucas Lourenço e Pará (Santos)

SANTOSJoão Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro (Ivonei, aos 43' do 2ºT), Jean Mota (Anderson Ceará, aos 43' do 2ºT) e Gabriel Pirani (Kevin Malthus, aos 34' do 2ºT); Ângelo (Copete, aos 19' do 2ºT), Kaio Jorge (Marcos Leonardo, aos 43' do 2ºT) e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes