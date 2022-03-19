Santos vence Água Santa, escapa da queda, mas está fora do Paulistão

Um jogo nervoso, tenso, com cara de decisão. Não valia título, mas valia a vida. E o Santos conseguiu sobreviver e se manter na elite do Paulistão, ao vencer o Água Santa por 3 a 2, de virada, neste sábado, na Vila Belmiro.O Peixe suou, mas, pelo segundo ano seguido, escapou do rebaixamento para a Segunda Divisão apenas na última rodada. A sonhada vaga para as quartas de final, no entanto, não chegou, já que o Santo André bateu a Inter de Limeira e ficou com a segunda vaga do grupo.Fora da próxima fase do Paulistão, o Alvinegro Praiano agora terá tempo para se preparar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Peixe avançou para a terceira fase após passar, nos pênaltis, pelo Fluminense-PI, fora de casa.Santistas comemoram (Divulgação / Twitter Santos)O jogo

Como era de se esperar, o Santos começou o jogo nervoso, mas buscando o gol. No entanto, aos 10 minutos, após cobrança de escanteio fechada que acertou a trave, a zaga santista não conseguiu afastar e viu Dadá Belmonte abrir o placar para o Água Santa.

O que poderia se transformar em drama, no entanto, virou reação no minuto seguinte, depois que Zanocelo matou no peito e marcou um golaço para deixar tudo igual. Era o que o Santos precisava para recuperar a confiança.

Ricardo Goulart, de peixinho, aos 15, e Kaiky, com uma cabeçada fulminante, aos 28 minutos, decretaram a virada do Alvinegro antes da descida para os vestiários, e tranquilizaram os nervos em relação ao risco de rebaixamento.

No segundo tempo, o Santos, sabendo que a vaga nas quartas de final estava mais longe, diminuiu o ritmo, mas não o suficiente para ver o Água Santa ameaçar a vitória e ou a permanência do Peixe na elite do futebol paulista.

O Água Santa diminuiu logo após a expulsão de Eduardo Bauermann, com Rodrigo Sam, mas o placar de 3 a 2 não mudou nada em termos de classificação.

O Santos se despede do Paulistão 2022 com vitória, mas também com a lição (mais uma) de que precisará fazer muito mais se não quiser flertar perigosamente com a parte de baixo da tabela no próximo Campeonato Brasileiro.FICHA TÉCNICASANTOS 3 X 2 ÁGUA SANTA

Data e hora: 19 de março, às 16h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)Cartões amarelos: Zanocelo, Eduardo Bauermann, Rwan (Santos), Rodrigo Santos, Fernandinho (Água Santa)Cartão vermelho: Eduardo Bauermann (Santos)GOLS: Dadá Belmonte (1 x 0) aos 10, Zanocelo (1 x 1), aos 11, Ricardo Goulart (2 x 1), aos 15, Kaiky (3 x 1), aos 28 do 1º tempo; Rodrigo Sam (3 x 2), aos 41 do 2º tempo

SANTOS: JJoão Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Velázquez), Vinícius Zanocelo (Sandry) e Ricardo Goulart (Sánchez); Lucas Barbosa (Léo Baptistão), Marcos Leonardo (Rwan) e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos