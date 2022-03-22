Santos vê Fernando Sobral mais distante: 'Não temos esse dinheiro'

O volante Fernando Sobral não deve reforçar a equipe do Santos. Aprovado pela comissão técnica santista, o jogador é um dos principais nomes para elevar nível da equipe. O Ceará, porém, jogou duro e pediu alto.O Vozão não aceita uma proposta menor que 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,2 milhões). A ideia do Peixe era tentar abater parte desse valor liberando dois jogadores do seu elenco. O restante seria parcelado. Walter Schalka, membro do Comitê de Gestão do Santos, comentou sobre a negociação.

- Ouvi sobre Fernando Sobral, por exemplo. O presidente Andres Rueda ligou para o presidente do Ceará hoje. Primeiro disse que não venderia em hipótese nenhuma. Empresário falou que o presidente venderia por 2 milhões de dólares à vista - disse.- Infelizmente, não temos esse dinheiro. Temos que privilegiar credores, atletas, funcionários e impostos. Peço desculpas de um lado, mas de outro peço união - completou.

O meio-campo é um dos setores mais carentes do elenco. O jogador mais próximo de reforçar a equipe é o Willian Maranhão, do Bahia. Ele já acertou sua saída da equipe do Nordeste e tem situação bem encaminhada com o Alvinegro Praiano. Ele deve assinar em definitivo deixando a equipe Tricolor com uma porcentagem de seus direitos.