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Santos vai votar na segunda a criação de plano de sócios a R$ 10 de mensalidade

Proposta será discutida em reunião do Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 16:03

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:03

O Conselho do Santos vai se reunir na próxima segunda-feira para discutir e votar algumas mudanças no programa de sócio-torcedor. As grandes novidades propostas pela diretoria executiva são a criação de um plano de R$ 10, que visa atender torcedores do Peixe espalhados pelo Brasil que não se beneficiam necessariamente da prioridade e de descontos na compra de ingressos, e também a criação de um plano VIP, com número limitado, valor mais alto e uma gama maior de benefícios.O clube possui atualmente três categorias de sócio: Silver, com mensalidade de R$ 27, Gold, com mensalidade de R$ 45, e Black, com mensalidade de R$ 142. O torcedor interessado em se associar ao Santos pode fazer a sua adesão diretamente no site do Sócio Rei. Nesta semana, inclusive, o clube fez diversas promoções para a adesão de novos associados.
Além de prioridade ou desconto na compra de ingressos, o sócio torcedor do Santos tem direito de concorrer a experiências exclusivas e descontos em uma grande rede credenciada. Pelo Estatuto, qualquer alteração nos valores do programa de sócio precisa ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. O Comitê de Gestão sugeriu no processo de mudança do Estatuto que a precificação do programa passe a ser atribuição apenas da diretoria executiva, com o intuito de agilizar possíveis alterações no futuro.
A volta do público aos estádios deu um impulso ao programa, além de correntes nas redes sociais de torcedores apoiando o momento do time. No dia 3 de outubro, o Alvinegro 21.95o sócios e nesta quarta-feira já são 29.332 sócios. Um aumento de 33%.
Crédito: RafaelSoarescomandaodepartamentodemarketingdoSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

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