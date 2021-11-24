Santos vai votar na segunda a criação de plano de sócios a R$ 10 de mensalidade

O Conselho do Santos vai se reunir na próxima segunda-feira para discutir e votar algumas mudanças no programa de sócio-torcedor. As grandes novidades propostas pela diretoria executiva são a criação de um plano de R$ 10, que visa atender torcedores do Peixe espalhados pelo Brasil que não se beneficiam necessariamente da prioridade e de descontos na compra de ingressos, e também a criação de um plano VIP, com número limitado, valor mais alto e uma gama maior de benefícios.O clube possui atualmente três categorias de sócio: Silver, com mensalidade de R$ 27, Gold, com mensalidade de R$ 45, e Black, com mensalidade de R$ 142. O torcedor interessado em se associar ao Santos pode fazer a sua adesão diretamente no site do Sócio Rei. Nesta semana, inclusive, o clube fez diversas promoções para a adesão de novos associados.