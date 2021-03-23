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Santos vai enfrentar a Ponte Preta na quinta, em São Januário

Nova data da partida foi confirmada pela Federação Paulista no final da tarde desta terça...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 17:53
Crédito: RAFAEL RIBEIRO/VASCO
A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a partida entre Ponte Preta e Santos nesta quinta-feira, às 21 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto faz parte da quinta rodada do Paulistão e estava programado para o último sábado, em Campinas, mas foi adiado pela determinação do Governo do Estado de São Paulo de fase emergencial no combate ao coronavírus.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA confirmação veio pouco depois do Santos embarcar para Atibaia, onde vai realizar seus treinamentos durante a semana, já que não poderá utilizar o CT Rei Pelé até dia 4 de abril também por conta do combate à Covid-19.
O time que jogará no Rio de Janeiro será alternativo. Apesar disso, alguns dos jogadores que viajaram para Atibaia pode reforçar a equipe, como Lucas Venuto, Lucas Braga, Renyer e Vladimir. Os principais jogadores deve permanecer trabalhando com Ariel Holan, pensando na Libertadores.A partida entre Santos e Ponte Preta não será a única a ser realizada no Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça, Volta Redonda vai receber o confronto entre Corinthians e Mirassol, que lidera grupo do Peixe no Paulistão. Na quarta, acontecerá também o jogo entre Palmeiras e São Bento.

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