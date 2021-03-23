Santos vai enfrentar a Ponte Preta na quinta, em São Januário

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a partida entre Ponte Preta e Santos nesta quinta-feira, às 21 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto faz parte da quinta rodada do Paulistão e estava programado para o último sábado, em Campinas, mas foi adiado pela determinação do Governo do Estado de São Paulo de fase emergencial no combate ao coronavírus.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA confirmação veio pouco depois do Santos embarcar para Atibaia, onde vai realizar seus treinamentos durante a semana, já que não poderá utilizar o CT Rei Pelé até dia 4 de abril também por conta do combate à Covid-19.
O time que jogará no Rio de Janeiro será alternativo. Apesar disso, alguns dos jogadores que viajaram para Atibaia pode reforçar a equipe, como Lucas Venuto, Lucas Braga, Renyer e Vladimir. Os principais jogadores deve permanecer trabalhando com Ariel Holan, pensando na Libertadores.A partida entre Santos e Ponte Preta não será a única a ser realizada no Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça, Volta Redonda vai receber o confronto entre Corinthians e Mirassol, que lidera grupo do Peixe no Paulistão. Na quarta, acontecerá também o jogo entre Palmeiras e São Bento.