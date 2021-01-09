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futebol

Santos ultrapassa marca de 1 milhão de inscritos no YouTube

Clube mostra força nas redes sociais e também acumula quase 3 milhões de seguidores no Twitter, além de ter 1,4 milhão de fãs no Instagram e quase 200 mil seguidores no TikTok...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 18:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 18:30

Crédito: Cenas de bastidores mostrando o antes e o depois dos jogos do Santos são sucesso (Imagem: Reprodução/Santos TV
O Santos ultrapassou 1 milhão de inscritos no Youtube. A marca foi atingida durante a transmissão da partida entre Santos e Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores. Além de produzir conteúdos como coletivas, bastidores, transmissão das partidas, um pouco do treino e desafios, a Santos TV é uma forma de monetização. O Peixe ganha com visualizações e inscritos, mas também mostra a força da torcida santista em interagir com o clube.Não é só no Youtube que os números são bons. O Peixe tem 2,8 milhões de seguidores no Twitter, rede social que vem crescendo. No Instagram são 1,4 milhões de seguidores e 187,5 mil no Tik Tok. Em abril de 2020, o Alvinegro teve o canal mais visto no Youtube do Brasil e da América do Sul.Um outro destaque vai para os rankings digitais, pois o clube sempre aparece com notoriedade entre outros brasileiros no Twitter. A interação da torcida com o Santos nas redes sociais faz os números subirem. O Peixe terminou 2020 entre os cinco clubes com mais engajamento nas redes sociais em 2020, com 125 milhões de interações.De acordo o Marketing Esportivo, o Alvinegro também aparece em destaque na interação semanal pela primeira semana de 2021. No Facebook foram 890 mil interações, 372 mil no Twitter, 3,22 milhões no Instagram e 4,49 milhões somando as redes sociais do clube. O Santos aparece em quinto lugar com mais interações entre os clubes brasileiros.

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