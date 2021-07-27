AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Santos troca as minutas contratuais para acertar empréstimo de Alex

Jogador vai se transferir para o Famalicão, de Portugal. Opção de compra de R$ 6 milhões...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 16:37
Crédito: Ivan Stort/Santos FC
O Santos está muito próximo de acertar o empréstimo do zagueiro Alex ao Famalicão, de Portugal. Segundo apuração do LANCE!/Diário do Peixe, os clubes trocam as minutas contratuais para acertar oficialmente a saída do jogador.O Peixe havia aceitado a proposta do clube português pelo Menino da Vila e restava apenas o "sim" do atleta para oficializar o acordo. A negociação é um empréstimo com a opção de compra do defensor no valor 1 milhão de euros (R$ 6 milhões). A negociação deve ser finalizada nos próximos dias.
Nesta temporada, o Alvinegro praiano perdeu sua dupla de zaga titular. Lucas Veríssimo foi para o Benfica, de Portugal, e Luan Peres, a pedido de Jorge Sampaoli, para o Olympique de Marseille, da França.Alex não atua desde a vitória do Peixe por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. Além de sofrer uma lesão no tornozelo, o jogador contraiu depois Covid-19 e acabou perdendo espaço no time.
Recentemente, o time da Vila Belmiro solicitou o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, que estava emprestado ao Náutico. O motivo foi a venda de Luan Peres e a carência no setor.
Atualmente, o Santos tem à disposição de Fernando Diniz no elenco seis zagueiros: Luiz Felipe, Danilo Boza, Kaiky, Wagner Leonardo, Robson Reis e o próprio Alex.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Interdição altera trânsito no bairro Linhares V a partir de segunda-feira
Imagem de destaque
Justiça condena Flordelis a indenizar em R$ 200 mil pai e irmã de pastor morto em 2019
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Presidente afastado da Apex diz que está dedicado a preservar a companhia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados