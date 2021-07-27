Santos troca as minutas contratuais para acertar empréstimo de Alex

Crédito: Ivan Stort/Santos FC

O Santos está muito próximo de acertar o empréstimo do zagueiro Alex ao Famalicão, de Portugal. Segundo apuração do LANCE!/Diário do Peixe, os clubes trocam as minutas contratuais para acertar oficialmente a saída do jogador.O Peixe havia aceitado a proposta do clube português pelo Menino da Vila e restava apenas o "sim" do atleta para oficializar o acordo. A negociação é um empréstimo com a opção de compra do defensor no valor 1 milhão de euros (R$ 6 milhões). A negociação deve ser finalizada nos próximos dias.

Nesta temporada, o Alvinegro praiano perdeu sua dupla de zaga titular. Lucas Veríssimo foi para o Benfica, de Portugal, e Luan Peres, a pedido de Jorge Sampaoli, para o Olympique de Marseille, da França.Alex não atua desde a vitória do Peixe por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. Além de sofrer uma lesão no tornozelo, o jogador contraiu depois Covid-19 e acabou perdendo espaço no time.

Recentemente, o time da Vila Belmiro solicitou o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, que estava emprestado ao Náutico. O motivo foi a venda de Luan Peres e a carência no setor.