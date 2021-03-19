Santos treina com os retornos de Madson e Kaio Jorge

Crédito: Ivan Storti/Santos

Ainda sem saber quando voltará a jogar uma partida oficial por conta da proibição do Governo da Estado, o Santos trabalhou nesta sexta-feira, com os titulares em campo pela primeira vez desde a volta de Venezuela. As novidades foram as presenças de Kaio Jorge e Madson, recuperados de lesão.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO técnico Ariel Holan dividiu o elenco em dois grupos e trabalhou a parte tática, especialmente a construção ofensiva. Kaio Jorge, retornando depois de lesão na coxa, foi escalado como titular. Com Soteldo e Jean Mota ainda liberados das atividades, Gabriel Pirani e Lucas Braga completaram o time titular.

Holan esboçou o time: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani; Ângelo, Lucas Braga e Kaio Jorge.O atacante Marinho segue sendo um problema para o treinador. O atacante ainda não jogou nesta temporada e segue em recondicionamento físico, trabalhando separado do elenco.