Santos teve prejuízo de R$ 70 mil na partida contra o Grêmio

O Santos teve prejuízo de R$ 70.777,15 na partida contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Boletim Financeiro divulgado pela CBF, o total de despesas do jogo foi de R$ 114.982,85. Apesar da torcida do Peixe ter esgotado os ingressos, ao todo 4.644 ingressos disponibilizados pelo valor único de R$ 40 renderam R$ 59.610,00.A vitória sobre a equipe de Porto Alegre no último domingo foi a primeira partida com público liberado. O Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, neste primeiro momento, permitiu apenas a liberação de 30% da capacidade da Vila Belmiro. Ao decorrer dos jogos a capacidade pode aumentar.