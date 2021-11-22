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futebol

Santos teve lucro de R$ 49 mil na vitória sobre a Chapecoense

Foi o terceiro após a volta de público nos estádios em que o Peixe teve lucro na bilheteria...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 15:45

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 15:45

O Santos teve um lucro de R$ 49.560,77 na vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro na última quarta-feira. Foi o terceiro jogo desde o início da pandemia do coronavírus em que o Peixe teve lucro na bilheteria.Pelo Boletim Financeiro divulgado pela CBF, o total de despesas do jogo foi de R$ 148.968,91 e dedução de R$ 33.870,32. O Peixe teve uma receita de R$ 232.400,00.
A vitória sobre a equipe a Chape foi a sexta partida com público liberado, a terceira com 100% da capacidade liberada. A torcida do Peixe esgotou os ingressos na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na derrota para o América-MG por 2 a 0, na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, na derrota para o Palmeiras e na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense. Neste jogo o público total foi de 11.574.As maiores despesas para a realização das partidas são com a equipe de arbitragem, depois geradores, ambulância e segurança. Com a volta da arrecadação da bilheteria, o Santos voltou a ter menos prejuízo com os jogos em que é mandante. No Campeonato Brasileiro 2020, o Peixe teve uma despesa de RS 1.165.632,23, de acordo com os boletins financeiros divulgados no site da CBF.
Veja o saldo dos jogos mandantes do Santos no Brasileiro de 2021:
Santos 3 x 1 Ceará (-) R$ 67.188,31Santos 0 x 0 Juventude (-) R$ 61.044,43Santos 2 x 0 São Paulo (-) R$ 67.582,69Santos 2 x 0 Atlético-MG (-) R$ 70.482,39Santos 0 x 0 Sport (-) R$ 71.237,27Santos 2 x 1 Athletico-PR (-) R$ 70.035,59Santos 0 x 1 Atlético-GO (-) R$ 64.793,81Santos 0 x 0 Corinthians (-) R$ 64.750,90Santos 2 x 2 Internacional (-) R$ 61.993,09Santos 0 x 4 Flamengo (-) R$ 67.043,52Santos 0 x 0 Bahia (-) R$ 62.415,72Santos 1 x 0 Grêmio (-) R$ 70.777,15Santos 0 x 2 América-MG (-) R$ 34.137,99Santos 2 x 0 Fluminense (-) R$ 24.825,64Santos 0 x 2 Palmeiras R$ 24.787,68Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino R$ 6.159,92Santos 2 x 0 Chapecoense R$ 49.560,77
Crédito: SantosvendeutodososingressosparaojogocontraaChapecoense(Foto:FábioLázaro/Lancepress

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