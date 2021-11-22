Santos teve lucro de R$ 49 mil na vitória sobre a Chapecoense

O Santos teve um lucro de R$ 49.560,77 na vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro na última quarta-feira. Foi o terceiro jogo desde o início da pandemia do coronavírus em que o Peixe teve lucro na bilheteria.Pelo Boletim Financeiro divulgado pela CBF, o total de despesas do jogo foi de R$ 148.968,91 e dedução de R$ 33.870,32. O Peixe teve uma receita de R$ 232.400,00.

A vitória sobre a equipe a Chape foi a sexta partida com público liberado, a terceira com 100% da capacidade liberada. A torcida do Peixe esgotou os ingressos na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na derrota para o América-MG por 2 a 0, na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, na derrota para o Palmeiras e na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense. Neste jogo o público total foi de 11.574.As maiores despesas para a realização das partidas são com a equipe de arbitragem, depois geradores, ambulância e segurança. Com a volta da arrecadação da bilheteria, o Santos voltou a ter menos prejuízo com os jogos em que é mandante. No Campeonato Brasileiro 2020, o Peixe teve uma despesa de RS 1.165.632,23, de acordo com os boletins financeiros divulgados no site da CBF.