Santos terá uma semana de treinos até o jogo contra o The Strongest

O Santos viveu nas últimas semanas uma maratona de jogos a cada 2 dias. No último final de semana, o time da Vila venceu o São Bento e, menos de 48 horas depois, teve o duelo contra o Boca Juniors.Apesar do lado ruim da eliminação do Campeonato Paulista, o Santos terá esse tempo livre para se recuperar e absorver as novas ideias do técnico Fernando Diniz.
- Muito importante né?! Chegada de treinador novo, filosofia diferente de trabalho, não muito do que estávamos acostumados, mas é novo e vamos trabalhar bastante essa semana e com certeza fazer um grande jogo lá, adversário direto, dependendo do resultado eles podem entrar na briga para classificação. Então temos tudo para fazer um grande jogo e ir atrás da classificação - disse o goleiro João Paulo.
O Alvinegro só volta a campo contra o The Strongest, na próxima terça-feira (18), jogo que será realizado na altitude boliviana sem o técnico Fernando Diniz, expulso contra o Boca. O Santos será comandado mais uma vez por Marcelo Fernandes.