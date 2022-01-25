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Santos terá técnico ex-Palmeiras no comando do Sub-20 após Copinha

Wesley Carvalho já tinha acertado com o Peixe antes da competição. Elder Campos voltará a ser auxiliar técnico na temporada 2022...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 15:57
Após o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior, o Santos terá um novo técnico para sua equipe sub-20: Wesley Carvalho, de 47 anos. Com isso, o técnico Elder Campos, que foi o treinador do time santista na Copinha, deve voltar para função de auxiliar. A informação inicial é do Uol.O treinador se desligou justamente do próprio Palmeiras há cerca de cinco meses após três anos como técnico da equipe de juniores. Carvalho, inclusive, comandou o elenco profissional do rival santista em 2018, no duelo vencido por 3 a 0 contra o Paraná, fora de casa. Ele substituía Roger Machado, demitido dias antes.
Em nota divulgada à epoca, o Palmeiras explicou que sua saída aconteceu em "comum acordo". Ele venceu o campeonato Brasileiro de 2018, a Copa do Brasil de 2019, além de torneios estaduais, como o Paulistão e foi peça importante nas subidas de Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo para o profissional.Elder Campos no Santos
Elder Campos deve voltar ao cargo de auxiliar no Peixe após o vice na Copinha. Em agosto de 2015, ele chegou à base da Portuguesa Santista para comandar a categoria sub-11, mas logo em seguida assumiu o time sub-15, pelo qual fez grandes campanhas no Campeonato Paulista entre 2016 e 2018.
No início de 2019 foi promovido ao time sub-17, chegando à segunda fase do estadual. Ao término da competição, novamente foi guindado à categoria seguinte, ficando à frente da equipe sub-20. Em junho de 2020, assumiu o time profissional da Briosa para a retomada do Campeonato Paulista da Série A-2.
Elder chegou ao Santos na reformulação promovida por Orlando Rollo no final de 2020 como técnico da equipe Sub-17, mas deixou o cargo no meio do ano para virar auxiliar do Sub-20. Quando Edu Dracena chegou, o então técnico Thiago Lima recebeu férias e Elder assumiu.
Questionado em recente entrevista do DIÁRIO sobre as conversas que o definiram como técnico santista na Copinha e sobre os resultados ruins da base do clube na temporada 2021, Elder Campos preferiu não se pronunciar.
Crédito: WesleyCarvalhovaicomandaroSub-20doSantosnatemporada(FabioMenotti/Palmeiras

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