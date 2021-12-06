Santos tem mais chances matemáticas de Libertadores do que de rebaixamento

O Santos tem mais chances de conseguir uma vaga na Copa Libertadores do que ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente na 12ª colocação, com 46 pontos, a equipe de Fábio Carille tem 0,31% de chance de rebaixamento e 2,6% de chance de Libertadores.Para escapar do rebaixamento, o Peixe precisa apenas de um empate contra o Flamengo, no Maracanã, nesta segunda-feira. Em caso de derrota, o Peixe ainda se livra se o Cuiabá perder para o Fortaleza na Arena Pantanal. Se o Santos perder do Flamengo e o Cuiabá vencer ou empatar diante do Fortaleza, a definição ficará para o confronto direto na quinta-feira, na Vila Belmiro. Novamente, o Santos precisará de apenas um empate para garantir a permanência.