Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos tem mais chances matemáticas de Libertadores do que de rebaixamento

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, Peixe tem 2,6% de chance de conquistar uma vaga na Libertadores de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2021 às 11:50

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 11:50

O Santos tem mais chances de conseguir uma vaga na Copa Libertadores do que ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente na 12ª colocação, com 46 pontos, a equipe de Fábio Carille tem 0,31% de chance de rebaixamento e 2,6% de chance de Libertadores.Para escapar do rebaixamento, o Peixe precisa apenas de um empate contra o Flamengo, no Maracanã, nesta segunda-feira. Em caso de derrota, o Peixe ainda se livra se o Cuiabá perder para o Fortaleza na Arena Pantanal. Se o Santos perder do Flamengo e o Cuiabá vencer ou empatar diante do Fortaleza, a definição ficará para o confronto direto na quinta-feira, na Vila Belmiro. Novamente, o Santos precisará de apenas um empate para garantir a permanência.
Caso o Cuiabá vença o Fortaleza nesta segunda, um empate salvaria as duas equipes no confronto de quinta-feira. Caso o Cuiabá empate com o Fortaleza, pode precisar da vitória diante do Santos para escapar do rebaixamento.Para tentar uma vaga na Taça Libertadores, o time precisaria vencer o Flamengo e o Cuiabá e ainda contar com quatro e cinco possíveis combinações: Fluminense perder para a Chapecoense, América-MG não ganhar do São Paulo, Ceará não ganhar do Palmeiras, Internacional perder para Atlético-GO ou Red Bull Bragantino (ou empatar os dois), Atlético-GO pelo menos empatar com Internacional ou Flamengo.
Crédito: Santostem2,6%dechancedeconquistarumavaganaLibertadoresde2022(Foto:Divulgação/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados