Santos tem maior jejum de vitórias desde 1986

O Santos empatou em 1 a 1 com o São Paulo nesta quinta-feira, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou a uma sequência de onze jogos sem vitórias. A última vitória do Peixe aconteceu no dia 12 de agosto sobre o Libertad por 2 a 1, na Vila Belmiro, no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.O jejum é o maior desde 1986, quando o Peixe também ficou 11 jogos sem vitórias. Se não vencer o Grêmio no próximo domingo, na Vila Belmiro, o Santos terá a quarta maior sequências sem vencer da histórias, atrás apenas dos 16 jogos de 1922 e de duas séries de 14 jogos, uma de 1982 e outra de 1921. Os dados são da Assophis.
O Peixe recebe o Grêmio neste domingo (10), às 16 horas, na Vila Belmiro pela 25ª rodada do Brasileirão. Os ingressos para a partida estão esgotados.Veja a sequência de jogos sem vitórias do Santos em 2021:
18/8 – Fortaleza 1 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro19/8 – Libertad 1 x 0 Santos – Copa Sul-Americana22/8 – Santos 2 x 2 Internacional – Campeonato Brasileiro25/8 – Athletico-PR 1 x 0 Santos – Copa do Brasil28/8 – Santos 0 x 4 Flamengo – Campeonato Brasileiro4/9 – Cuiabá 2 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro11/9 – Santos 0 x 0 Bahia – Campeonato Brasileiro14/9 – Santos 0 x 1 Athletico-PR – Copa do Brasil19/9 – Ceará 0 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro26/09 - Juventude 3 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro7/10 - São Paulo 1 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro