Santos tem maior jejum de vitórias desde 1986

O Santos empatou em 1 a 1 com o São Paulo nesta quinta-feira, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou a uma sequência de onze jogos sem vitórias. A última vitória do Peixe aconteceu no dia 12 de agosto sobre o Libertad por 2 a 1, na Vila Belmiro, no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.O jejum é o maior desde 1986, quando o Peixe também ficou 11 jogos sem vitórias. Se não vencer o Grêmio no próximo domingo, na Vila Belmiro, o Santos terá a quarta maior sequências sem vencer da histórias, atrás apenas dos 16 jogos de 1922 e de duas séries de 14 jogos, uma de 1982 e outra de 1921. Os dados são da Assophis.