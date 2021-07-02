Santos tem dúvida no ataque para confronto contra o América-MG

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos fez seu último treino na manhã desta sexta-feira antes do confronto contra o América Mineiro, no Estádio Independência. Em seguida, na parte da tarde, a equipe viajou para Belo Horizonte.O técnico Fernando Diniz ainda não conta com John, que mesmo participando de algumas atividades, será preservado em razão de um entorse no joelho, sofrido no clássico contra o São Paulo. O volante Alison, que saiu sentindo também o joelho no duelo contra o Grêmio, segue fora.

O zagueiro Luan Peres, em negociação adiantada com o Olympique de Marseille, também não estará junto com o time. A tendência é que o jogador não atue mais pelo Peixe.Outro desfalque de última hora será o atacante Kaio Jorge, que passará por um controle de carga durante o fim de semana para minimizar os riscos de lesões. O técnico Fernando Diniz ainda não definiu quem substituirá o camisa 9 santista, mas Marcos Leonardo pode ganhar nova chance.

Outra possibilidade é a permanência de Lucas Braga no time titular. A principal novidade entre os 11 iniciais é a volta do camisa 11 e craque do time, Marinho, que retorna após cumprir suspensão contra o Sport.