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futebol

Santos tem atuação discreta e perde para o Novorizontino no Paulistão

Atacante Jenison fez o único gol do jogo, aos três minutos do segundo tempo...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 00:09

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 00:09
Crédito: Divulgação / Twitter Santos FC
Em mais uma atuação pouco inspirada, o Santos perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Jenison, aos três minutos do segundo tempo.
Mesmo com a derrota, o Santos segue na vice-liderança do grupo D do Paulistão, com nove pontos. Na próxima rodada, domingo, o Peixe volta a campo para fazer o clássico contra o Corinthians, às 20 horas, na Vila Belmiro.O jogo
O primeiro tempo do jogo em Novo Horizonte foi de dar sono. O Santos teve apenas duas finalizações, uma em cobrança de falta de Gabriel Pirani defendida pelo goleiro Giovanni, aos nove minutos, e outra em chute de fora da área de Marcos Leonardo, que passou longe do gol.
O Novorizontino ficou menos com a bola e tentou ser rápido nas transições, mas também não conseguiu levar perigo ao gol de John.
O Santos voltou para o segundo tempo com Renyer na vaga de Ângelo, mas quem começou melhor foi o Novorizontino. Aos três minutos, em jogada pela direita, Léo Baiano passou por Jean Mota e cruzou, Jenison apareceu entre os zagueiros do Peixe e finalizou para o gol para abrir o placar.
O Peixe teve uma chance aos oito minutos. Jean Mota deu bom passe para Marcos Leonardo, que foi travado por Paulinho. Mesmo no chão, o atacante finalizou, mas a bola saiu à esquerda do gol de Giovanni.
O Santos seguiu melhor e comandando as ações, mas não teve criatividade para vencer a marcação da equipe da casa e ameaçar o gol defendido pelo goleiro Giovanni, saindo de campo com a derrota.FICHA TÉCNICANOVORIZONTINO 1 X 0 SANTOS
Local: Estádio Jorge Ismael de BiasiÁrbitro: Thiago Luis Scarascati
Gols: Jenison, aos 3' do 2ºTCartões amarelos: Felipe Jonatan, Luan Peres e Renyer (Santos)
NOVORIZONTINOGiovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar e Paulinho; Barba (Ricardo Luiz, aos 39' do 2ºT), Léo Baiano (Adilson Goiano, aos 30' do 2ºT) e Murilo Rangel (William Lepo, aos 39' do 2ºT); Danielzinho, Jenison (Guilherme Queiroz, aos 30' do 2ºT) e Cléo Silva (Douglas Baggio, aos 13' do 2ºT). Técnico: Léo Condé
SANTOSJohn, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Jean Mota (Lucas Lourenço, aos 36' do 2ºT e Gabriel Pirani (Kaio Jorge, aos 21' do 2ºT); Ângelo (Renyer, no intervalo), Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Ariel Holan

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