Santos tem até esta terça para inscrever jogadores na Copa do Brasil

O Santos tem até esta terça-feira (24) para inscrever jogadores na Copa do Brasil. Pelo o primeiro duelo das quartas de final da competição, o Santos vai até a Arena da Baixada nesta quarta-feira para enfrentar o Athletico-PR e decide em casa uma vaga na semifinal apenas no dia 14 de setembro.O atacante Léo Baptistão já treina com a equipe, mas o clube ainda espera a documentação internacional, via Federação Chinesa, para que o atleta possa ser registrado no BID. O Peixe também encaminhou a contratação do atacante Diego Tardelli e precisa ser regularizado a tempo.
Anunciado na semana passada, o meia Augusto já apareceu no BID e pode atuar na competição. O venezuelano Lacava, no Sub-23, também já está regularizado e pode ser utilizado na Copa do Brasil.O técnico Fernando Diniz não conta com o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes e o volante Camacho que já atuaram no campeonato por outras equipes.
Pelo Campeonato Brasileiro, novos atletas poderão ser inscritos e precisam estar no BID da CBF até o dia 24 de setembro. Para jogadores do exterior a janela de transferências fecha na próxima terça-feira, no dia 30 de agosto.