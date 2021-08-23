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Santos tem até esta terça para inscrever jogadores na Copa do Brasil

Léo Baptistão e Diego Tardelli precisam estar no BID até terça para poderem atuar na Copa do Brasil. Peixe enfrenta o Athletico-PP na quarta no primeiro jogo das quartas de final...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 13:57

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 13:57
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos tem até esta terça-feira (24) para inscrever jogadores na Copa do Brasil. Pelo o primeiro duelo das quartas de final da competição, o Santos vai até a Arena da Baixada nesta quarta-feira para enfrentar o Athletico-PR e decide em casa uma vaga na semifinal apenas no dia 14 de setembro.O atacante Léo Baptistão já treina com a equipe, mas o clube ainda espera a documentação internacional, via Federação Chinesa, para que o atleta possa ser registrado no BID. O Peixe também encaminhou a contratação do atacante Diego Tardelli e precisa ser regularizado a tempo.
Anunciado na semana passada, o meia Augusto já apareceu no BID e pode atuar na competição. O venezuelano Lacava, no Sub-23, também já está regularizado e pode ser utilizado na Copa do Brasil.O técnico Fernando Diniz não conta com o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes e o volante Camacho que já atuaram no campeonato por outras equipes.
Pelo Campeonato Brasileiro, novos atletas poderão ser inscritos e precisam estar no BID da CBF até o dia 24 de setembro. Para jogadores do exterior a janela de transferências fecha na próxima terça-feira, no dia 30 de agosto.

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