Santos tem até esta terça para inscrever jogadores na Copa do Brasil

O Santos tem até esta terça-feira (24) para inscrever jogadores na Copa do Brasil. Pelo o primeiro duelo das quartas de final da competição, o Santos vai até a Arena da Baixada nesta quarta-feira para enfrentar o Athletico-PR e decide em casa uma vaga na semifinal apenas no dia 14 de setembro.O atacante Léo Baptistão já treina com a equipe, mas o clube ainda espera a documentação internacional, via Federação Chinesa, para que o atleta possa ser registrado no BID. O Peixe também encaminhou a contratação do atacante Diego Tardelli e precisa ser regularizado a tempo.