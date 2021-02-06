Santos tem ampla vantagem nos confrontos contra o Atlético-GO

Crédito: Ivan Storti/Santos

Rivais deste sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Atlético-GO já se enfrentaram 13 vezes na História, e o retrospecto pende a favor da equipe da Vila Belmiro.Segundo números compilados pelo Acervo Santos FC, o Alvinegro Praiano já conquistou 6 vitórias e 3 empates contra o time goiano, tendo sofrido 4 derrotas.Nos gols, a vantagem também é santista, com 18 marcados e 4 sofridos, saldo positivo de 4 gols.

A última lembrança do rival, no entanto, não é tão favorável assim. Em outubro de 2020, no jogo válido pelo 1º turno do Brasileirão, o Peixe viu um tabu ir por água abaixo.

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Em uma atuação abaixo da média, o time foi derrotado pela primeira vez pelo Atlético-GO atuando na Vila Belmiro: 1 a 0.

A missão de voltar a vencer o adversário é fundamental para as intenções do Peixe de voltar à Libertadores da América ainda em 2021.

O Peixe tem 46 pontos, um a mais do que o rival, e está na briga por uma vaga na fase preliminar da competição continental.

Cuca terá problemas para o jogo, já que Marinho, vetado, sequer viajou para a capital goiana. Soteldo, que ficou fora no empate por 3 a 3 contra o Grêmio, pode voltar.

Confira abaixo a lista completa de jogos entre o Peixe e o Atlético-GO.