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futebol

Santos tem acordo com Jesualdo e comissão por multa; veja os detalhes

Cerca de R$ 7,4 milhões, que envolve multa, direitos atrasados e corte de 70% do salário durante a pausa nos jogos, foram parcelados em 20 vezes...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 13:52

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 13:52

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos entrou em acordo com o técnico Jesualdo Ferreira e sua comissão técnica pela multa rescisória. Segundo apurou o LANCE!, Após demitir o grupo, o Peixe propôs parcelar em 20 vezes o total de cerca de R$ 7,4 milhões.
O valor envolve a multa, direitos atrasados e corte de 70% do salário durante a pausa nos jogos devido a pandemia causada pelo coronavírus.
Os portugueses aceitaram a oferta com a condição de adicionarem uma cláusula de segurança nos papeis. Caso o Santos não cumpra com os pagamentos nas datas acordadas, haverá uma multa de 15%. Apesar da condução ruim que o clube teve com a demissão do grupo, os portugueses, em respeito a instituição, não quiseram piorar as coisas e facilitaram. Mas todos ficaram revoltados com o fato do presidente José Carlos Peres não ter comunicado presencialmente a saída.

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