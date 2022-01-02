Santos tem 14 jogadores, alguns titulares, com contratos que terminam neste ano

A diretoria do Santos trabalha pela renovação de contrato com o atacante Marcos Leonardo, que tem vínculo com o clube apenas até o dia 22 de outubro deste ano. As conversas duram meses, mas ainda estão longe de um acordo.No entanto, o Menino da Vila não é o único atleta com contrato a se encerrar neste ano. No total, entre os jogadores da equipe profissional, o Peixe tem 14 atletas que ficam sem contrato em 2022.

Dentre os 14, alguns jogadores foram titulares em quase toda a temporada, casos de Marcos Guilherme (empréstimo termina em 30/6), Madson, Camacho e Marinho (contratos terminam no final do ano).

A lista conta ainda com o zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez (contrato até 31 de dezembro), com o venezuelano Lacava (emprestado até 31 de dezembro), o meia Augusto Galvan (emprestado até 30 de junho) e o lateral-esquerdo Moraes (emprestado até 30 de abril).

O goleiro Paulo Mazotti, revelado pelo clube, tem contrato até 31/12, enquanto o atacante Alexandre Tam tem contrato apenas até o dia 30 de abril.Alguns contratos que terminam neste ano são de jogadores fora dos planos, como o atacante Rodrigão (dia 31 de maio) e o atacante Lucas Venuto (dia 31 de dezembro).

Por último ainda há o caso do zagueiro Cléber Reis. Ele tem contrato até 30 de janeiro, mas sofreu uma lesão em um treinamento no final do ano, teve de passar por uma cirurgia no joelho e o vínculo deverá ser prorrogado até que ele esteja recuperado para voltar aos gramados.

Confira os prazos finais dos contratos:

Cléber Reis - 30/1/2022Alexandre Tam - 30/4/2022Moraes - 30/4/2022 (final do empréstimo)Rodrigão - 31/5/2022Augusto Galvan - 30/6/2022 (fim do empréstimo)Marcos Guilherme - 30/6/2022 (fim do empréstimo)Marcos Leonardo - 22/10/2022Camacho - 31/12/2022Matías Lacava - 31/12/2022 (fim do empréstimo)Lucas Venuto - 31/12/2022Madson - 31/12/2022Marinho - 31/12/2022Paulo Mazotti - 31/12/2022Emiliano Velázquez - 31/12/2022