futebol

Santos supera a concorrência e encaminha contratação de Nathan

Meia deve ser emprestado pelo Atlético-MG ao Peixe até o final da próxima temporada...
Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 18:57

O Santos superou a concorrência de outros clubes, como o Fluminense, e encaminhou a contratação do meia Nathan com o Atlético-MG. O jogador deve chegar ao Peixe por empréstimo de uma temporada, com todo o salário (cerca de R$ 400 mil) pago pelo Santos.A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol do Santos, Edu Dracena. Nathan se animou com a possibilidade de vestir a camisa 10 do Peixe e o Atlético-MG entendeu ser melhor não emprestar o jogador para um time que irá disputar a Copa Libertadores de 2022.
Nathan tem 25 anos e foi revelado pelo Athletico-PR. Em 2015, ele foi vendido pelo clube paranaense ao Chelsea por cerca de R$ 22 milhões, mas não chegou a jogar pelo time inglês. Ele foi emprestado ao Vitesse, da Holanda, ao Amiens, da França, e ao Belenenses, de Portugal.Em 2018, Nathan foi contratado pelo Atlético-MG. O jogador atuou em 118 jogos pelo clube mineiro e marcou 14 gols.
