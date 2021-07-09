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futebol

Santos solicita o retorno do zagueiro Wagner Leonardo do Náutico

Empréstimo do zagueiro terminaria apenas no final da Série B, mas o Peixe pediu o seu retorno para suprir a venda de Luan Peres ao Olympique, da França...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 21:33

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 21:33

Crédito: Wagner Leonardo era um dos destaques do Náutico na Série B do Brasileiro (Tiago Caldas/CNC
O Santos solicitou o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, que estava emprestado ao Náutico, nesta quinta-feira. O acordo iria até dezembro. A informação foi inicialmente publicada pelo NE45 e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.O zagueiro Wagner Leonardo, conhecido como “Palha”, vem sendo destaque no time do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor de 21 anos possui os melhores índices de ações defensivas na competição. O atleta foi Campeão Pernambucano no Timbú, inclusive fazendo gol na final.
Wagner Leonardo tem 21 anos e possui contrato no Santos até 2024. A saída de Luan Peres para ao Olympique de Marseille, da França, fez com que o Santos enxergasse essa possibilidade.No começo deste ano de 2021, o Alvinegro já havia perdido o zagueiro Lucas Veríssimo para o Benfica, de Portugal.

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