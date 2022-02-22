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futebol

Santos sofre nova derrota milionária na Justiça por venda de Neymar

Empresários do atacante Giva ganharam ação de R$ 13 milhões pela venda da prioridade de compra do jogador na negociação de Neymar com o Barcelona...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 19:17
O Santos sofreu uma nova derrota na justiça no caso da venda de Neymar, realizada em 2013. As empresas Gold Soccer e Aspire cobram do clube uma parte do que o Barcelona pagou ao Peixe pela preferência do atacante Giva, à época envolvido na negociação.O clube da Espanha, quando acertou a contratação de Neymar, pagou cerca de 7,9 milhões de euros pela preferência de três atletas: Victor Andrade, Giva e Gabriel. Ou seja, se em alguma oportunidade o Peixe fosse vender um dos três, deveria comunicar o Barcelona imediatamente. É sobre esse valor que a empresa cobra na justiça.
Em específico ao atacante, o valor de preferência de venda foi de 1,8 milhão de euros. A empresa ganhou com 53,5% sobre essa quantia, além de juros de mora de 1% ao mês desde 25 de julho de 2013.Em reunião para decidir o novo membro do Comitê de gestão, realizada neste segunda-feira (21), o presidente Andres Rueda admitiu que o Alvinegro da Vila Belmiro perdeu em todas as instâncias na justiça e que a dívida chegou em R$ 13,5 milhões.
Giva deixou o Santos em 2014, após não vingar. Ele acertou sua transferência para o Coritiba após o término do contrato. Ele rodou por vários clubes como Llagostera-ESP, Água Santa, Ponte Preta, Náutico, ABC, Figueirense, Badalona-ESP. Aos 29 anos, o atacante joga pelo Retro-PE.
Crédito: NeymarfoivendidoaoBarcelonaem2013(HECTORRETAMAL/AFP

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