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futebol

Santos só tem até sexta-feira para registrar novos reforços

Prazo para novas contratações no Campeonato Brasileiro termina na próxima sexta-feira...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:59

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 14:59
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos só tem mais quatro dias para registrar novas contratações no BID da CBF. O prazo para inscrever reforços no Campeonato Brasileiro termina nesta sexta-feira, dia 24.Além do prazo apertado, os regulamentos atrapalham as negociações. Como a janela de transferências internacionais está fechada, o Santos só pode contratar jogadores do exterior que tiveram os contratos encerrados antes do dia 31 de agosto. Jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro só podem se transferir se tiverem feito menos do que sete partidas.
André Mazzuco, executivo de futebol do Peixe, falou sobre possíveis novos reforços na última sexta-feira. Ele afirmou que o clube pensa, mas reforçou o apoio de contar com todos do elenco sob o comando de Fábio Carille.
-É um período difícil, não tem como trazer jogador de fora por exemplo. Só jogadores que estão no Brasil ou livres até a janela. Naturalmente a gente ainda pensa, o prazo é curto, mas não é algo que a gente tem facilidade para fazer. De qualquer forma vamos trabalhar com os atletas que temos no elenco, sabedores da nossa necessidade de evolução e o Fábio tem conduzido muito bem esse assunto - afirmou o gerente.Na temporada, o Santos fez dez contratações até então: o goleiro Jandrei, os zagueiros Danilo Boza e Emiliano Velazquez, o lateral-esquerdo Moraes, os volantes Camacho e Vinicius Zanocelo, o meia Augusto e os atacante Marcos Guilherme, Léo Baptistão e Diego Tardelli.

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