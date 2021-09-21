Santos só tem até sexta-feira para registrar novos reforços

O Santos só tem mais quatro dias para registrar novas contratações no BID da CBF. O prazo para inscrever reforços no Campeonato Brasileiro termina nesta sexta-feira, dia 24.Além do prazo apertado, os regulamentos atrapalham as negociações. Como a janela de transferências internacionais está fechada, o Santos só pode contratar jogadores do exterior que tiveram os contratos encerrados antes do dia 31 de agosto. Jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro só podem se transferir se tiverem feito menos do que sete partidas.

-É um período difícil, não tem como trazer jogador de fora por exemplo. Só jogadores que estão no Brasil ou livres até a janela. Naturalmente a gente ainda pensa, o prazo é curto, mas não é algo que a gente tem facilidade para fazer. De qualquer forma vamos trabalhar com os atletas que temos no elenco, sabedores da nossa necessidade de evolução e o Fábio tem conduzido muito bem esse assunto - afirmou o gerente.Na temporada, o Santos fez dez contratações até então: o goleiro Jandrei, os zagueiros Danilo Boza e Emiliano Velazquez, o lateral-esquerdo Moraes, os volantes Camacho e Vinicius Zanocelo, o meia Augusto e os atacante Marcos Guilherme, Léo Baptistão e Diego Tardelli.