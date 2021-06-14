Santos se prepara para sequência de quatro pedreiras no Brasileirão

Invicto há quatro jogos (três vitórias e um empate), o Santos se prepara para uma das sequências mais complicadas no Campeonato Brasileiro. Nas próximas quatro rodadas, o Peixe vai ter confrontos contra adversários que sonham com o título brasileiro ou que atravessam grande momento.A sequência começa quinta contra o Fluminense, fora de casa. Na sequência, o Peixe terá o clássico contra o São Paulo, na Vila, pegará o Grêmio, em Porto Alegre, e depois receberá o Atlético-MG, de novo na Vila Belmiro.
- São quatro jogos contra clubes grandes, de grande investimento. A gente vai se preparar bem para esses quatro jogos para conseguir os nossos objetivos - afirmou o técnico Fernando Diniz após o empate contra o Juventude.Depois dessa série de grandes confrontos, o Santos pega o Sport, dia 30, na Vila Belmiro.