Santos se aproxima de novo CT para a base e Sereias da Vila

O Santos trabalha para construção de um novo Centro de Treinamento para os jogadores de base e Sereias da Vila. O presidente Andres Rueda, em reunião virtual do conselho, confirmou o andamento das conversas e o que o clube busca com esse novo espaço.- Campo de futebol, hospedagem, saúde, academia, refeitório e um anexo para atender equipes e atletas do exterior. Isso se usa muito lá fora. Poderemos fazer intercâmbio para treinarem com a nossa base. Isso é cobrado, virá uma receita, e isso também nos proporciona facilidade de conseguir investidor para a construção do novo CT. Haverá campo específico para o feminino. E também ginásio para o futsal - disse.