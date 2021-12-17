Santos se aproxima de novo CT para a base e Sereias da Vila

O Santos trabalha para construção de um novo Centro de Treinamento para os jogadores de base e Sereias da Vila. O presidente Andres Rueda, em reunião virtual do conselho, confirmou o andamento das conversas e o que o clube busca com esse novo espaço.- Campo de futebol, hospedagem, saúde, academia, refeitório e um anexo para atender equipes e atletas do exterior. Isso se usa muito lá fora. Poderemos fazer intercâmbio para treinarem com a nossa base. Isso é cobrado, virá uma receita, e isso também nos proporciona facilidade de conseguir investidor para a construção do novo CT. Haverá campo específico para o feminino. E também ginásio para o futsal - disse.
O assunto é discutido desde gestões passadas. Em anos anteriores, uma área de 286 mil metros quadrados da Associação dos Funcionários da Cosipa (AFC), em São Vicente, chegou a ser oferecida. O Jóquei, também em São Vicente, no morro da Nova Cintra, em Santos, e no fim da descida de São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes, também foram cogitados.Na mesma reunião, Rueda revelou que o clube fez uma proposta para a compra do CT Rei Pelé.