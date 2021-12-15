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futebol

Santos renova contrato com patrocinador e amplia acordo para as Sereias da Vila

Philco amplia parceria vai para o quinto ano com a marca no uniforme do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 14:33

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 14:33

A Philco, marca de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, renovou o contrato de patrocínio com o Santos até 2023. Depois de quatro temporadas da parceria com o time masculino, agora a empresa também estampará a camisa das Sereias da Vila, da equipe feminina do clube.- Acreditamos no propósito maior do esporte, como forma de transformar vidas, então estamos muito felizes em reiterar nossa parceria com o clube e dar mais visibilidade para jogadoras cheias de talento. A Philco, tem um compromisso com os consumidores brasileiros ao trazer inovações e ações que nos aproximem cada vez mais - declara Cristiane Clausen, diretora executiva da Philco.
Para o presidente do Santos, Andres Rueda, mais do que o apoio de uma grande empresa como a Philco, a renovação do patrocínio por dois anos e o novo vínculo com as Sereias da Vila, representam credibilidade do clube no mercado.- Muito importante ter essa renovação por dois anos, a primeira vez que isso acontece, demostrando confiabilidade no Santos. É um patrocinador que está conosco desde 2018, sempre com renovações anuais e agora conseguimos ampliar o vínculo e ainda incluir o futebol feminino para podermos dar mais evidência e prestígio para a categoria. A Philco é uma grande e importante parceira e já está identificada com o Santos e nossa torcida - afirma o dirigente.
Crédito: ParceriaentreSantosePhilcojáduraquatroanoseparceriaserámaisamplaem2022(Imagem:Reprodução

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