Santos renova contrato com atacante que disputou a Copinha até 2024

O Santos renovou o contrato do atacante Fernandinho, do time sub-20, até 31 de dezembro de 2024. O novo vínculo do garoto, de apenas 19 anos, apareceu no BID da CBF nesta segunda-feira. Ele comemorou a renovação e quer buscar espaço na equipe principal.- Isso representa a realização de um sonho e o reconhecimento pelo trabalho realizado. Ainda tenho muito a evoluir como atleta e vou continuar trabalhando sério, dando um passo de cada vez, para que a chance no time principal seja natural - disse.O contrato do jogador era até o final desta temporada. Natural de Uberaba-MG, o atacante é titular na categoria Sub-20. Fernandinho atuou em oito partidas no vice-campeonato do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi importante na disputa do Paulista Sub-20 na reta final do ano passado.