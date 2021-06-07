Santos renova com Carlos Sánchez por mais dois anos

O Santos anunciou a renovação do meia Carlos Sánchez na tarde desta segunda-feira. O novo vínculo do jogador com o clube vai até 22 de julho de 2023. Com 36 anos, o uruguaio é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe com 25 gols marcados e comemorou a renovação.- A história temos de sempre comemorar com títulos, com uma taça, e eu quero levar essa alegria para essa torcida grande do Santos. É uma história muito linda e com essa renovação quero conseguir coisas importantes com o clube e uma galeria enorme de conquistas vestindo o manto sagrado, que para mim é um orgulho - afirmou Carlos Sánchez.
O meia voltou a treinar com o elenco do Santos no início de abril. O retorno do uruguaio em jogos oficiais agora só depende do condicionamento físico dele. Sánchez foi operado em outubro do ano passado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América.A previsão de volta do jogador aos gramados é para o mês julho. Sánchez não atua há oito meses e precisa recuperar o ritmo e a melhor forma física. Além de líder, o regresso de Sánchez é visto com bons olhos, ainda mais nesse momento. Sánchez soma 104 jogos com a camisa do Santos.