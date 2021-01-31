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futebol

Santos reforça confiança em Cuca e acredita em G7 do Brasileiro

Treinador segue prestigiado no clube mesmo após a perda do título da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 13:00

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 13:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores não mudou a opinião da diretoria do Santos sobre o trabalho do técnico Cuca. Apesar de ser muito criticado pelos torcedores pela escalação e pela confusão com o lateral Marcos Rocha nos acréscimos, o treinador segue prestigiado com a cúpula do futebol santista.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNa última segunda, o presidente Andrés Rueda, em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO, já tinha afirmado que a permanência do treinador, que tem contrato até o final do Brasileirão, não dependia da conquista do título da Libertadores. Após a final da Libertadores, a diretoria manteve o discurso.- Ele faz um trabalho excepcional. É um treinador que tem uma liderança muito grande, uma gestão muito boa, um questão tática e técnica muito boa. Vejo um trabalho excelente. Continuidade não é assunto agora. Temos o Campeonato Brasileiro. O Cuca tem contrato com gente e vamos buscar essa vaga na Libertadores. Tudo passa por um processo de avaliação que vai começar a fazer a partir de segunda-feira - afirmou José Renato Quaresma, membro do Comitê de Gestão diretamente ligado ao departamento de futebol.O Santos ocupa atualmente a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. O sétimo colocado atualmente é o Fluminense, com 50 pontos. Faltam ainda seis rodadas para o término da competição.
José Renato Quaresma também isentou Cuca de culpa pelo lance da expulsão.
- Uma situação que não vou ficar discutindo um lance que não foi dele. Ele foi se agachar para pegar a bola e o Marcos Rocha chegou forte nele. O juiz foi direto no Cuca. Precisamos estar atentos na Conmebol, na CBF. Não foi por isso que a gente perdeu, não. Foi um detalhe - afirmou o dirigente.
Quaresma também destacou o elenco santista.
- É um grupo maravilhoso, um grupo de garotos, de pessoas focadas no Santos. A comissão técnica fez um trabalho fabuloso. A gente tem que parabenizar todos, a torcida tem de estar orgulhosa, perdemos o título em um detalhe. O jogo foi equilibrado. Tinha jogador de muito mais nome do outro lado e jogaram de igual para igual. Parabéns a todos. Temos muito orgulho de ver o trabalho que foi feito - completou o dirigente.

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