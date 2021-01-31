Santos reforça confiança em Cuca e acredita em G7 do Brasileiro

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores não mudou a opinião da diretoria do Santos sobre o trabalho do técnico Cuca. Apesar de ser muito criticado pelos torcedores pela escalação e pela confusão com o lateral Marcos Rocha nos acréscimos, o treinador segue prestigiado com a cúpula do futebol santista.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNa última segunda, o presidente Andrés Rueda, em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO, já tinha afirmado que a permanência do treinador, que tem contrato até o final do Brasileirão, não dependia da conquista do título da Libertadores. Após a final da Libertadores, a diretoria manteve o discurso.- Ele faz um trabalho excepcional. É um treinador que tem uma liderança muito grande, uma gestão muito boa, um questão tática e técnica muito boa. Vejo um trabalho excelente. Continuidade não é assunto agora. Temos o Campeonato Brasileiro. O Cuca tem contrato com gente e vamos buscar essa vaga na Libertadores. Tudo passa por um processo de avaliação que vai começar a fazer a partir de segunda-feira - afirmou José Renato Quaresma, membro do Comitê de Gestão diretamente ligado ao departamento de futebol.O Santos ocupa atualmente a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. O sétimo colocado atualmente é o Fluminense, com 50 pontos. Faltam ainda seis rodadas para o término da competição.

José Renato Quaresma também isentou Cuca de culpa pelo lance da expulsão.

- Uma situação que não vou ficar discutindo um lance que não foi dele. Ele foi se agachar para pegar a bola e o Marcos Rocha chegou forte nele. O juiz foi direto no Cuca. Precisamos estar atentos na Conmebol, na CBF. Não foi por isso que a gente perdeu, não. Foi um detalhe - afirmou o dirigente.

Quaresma também destacou o elenco santista.