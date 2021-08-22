Santos reencontra Yuri Alberto, e acende alerta com a "lei do ex"

Crédito: Yuri Alberto deixou o Santos ao término de seu contrato, no ano passado (SILVIO AVILA / POOL / AFP

O Santos vai reencontrar o atacante Yuri Alberto, hoje no Internacional, e já acendeu o alerta contra a temida "lei do ex". O jogador deixou o Peixe em 2020, após não aceitar uma proposta para renovar seu contrato.O Santos é um clube que sofre com gols de jogadores que já passaram pelo Peixe. Recentemente, sofreu gol do meia Lucas Crispim, hoje no Fortaleza.De acordo com um levantamento do Globo Esporte, na última década, a equipe da Vila Belmiro sofreu 64 gols de atletas que já vestiram a camisa do clube.

Neste tempo, o Santos sofreu gols de Gabigol (todos pelo Flamengo), Ricardo Oliveira (todos pelo Atlético-MG), Wellington Paulista (Fortaleza [3] e um pela Chapecoense) Henrique Dourado (Fluminense [2], Flamengo e Palmeiras), Maikon Leite, por Náutico e Palmeiras, 2 gols por cada e André, dois pelo Atlético-MG e mais três gols por Vasco, Sport e Grêmio (um por cada).

Saída conturbada

O contrato do atacante Yuri Alberto com o Santos terminou no dia 31 de julho de 2020. Após uma disputa em propostas, os clubes chegaram a um acordo para que o Peixe ficasse com 10% dos direitos do jogador em uma transferência futura, além de ter um novo prazo para o pagamento da compra de 50% do atacante Eduardo Sasha.

“Neste momento, eu só posso dizer Obrigado! Obrigado @santosfc por tudo que proporcionou em minha vida e na de minha família. Foram sete anos de aprendizado, evolução e a realização do meu maior sonho: ser jogador de futebol", disse o jogador, na época.

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