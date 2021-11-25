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futebol

Santos reencontra dois 'desafetos' na partida contra o Fortaleza

Lucas Lima e Lucas Crispim tiveram passagens pelo Peixe e se envolveram em polêmicas...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 09:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 09:48
O Santos vai reencontrar, nesta quinta-feira (25), na Vila Belmiro, dois meias que estiveram no clube recentemente e se envolveram em polêmicas após deixaram o Peixe: Lucas Crispim e Lucas Lima, ambos atualmente titulares no Fortaleza.Lucas Lima não aceitou a proposta de renovação que o então presidente Modesto Roma ofereceu no final de 2017 e comunicou que estava indo para o Palmeiras, rival santista, ao término de seu contrato. No clube da capital paulista, o camisa 20 viveu momentos difíceis.
Com salários altos, Lucas Lima teve altos e baixos no Palmeiras e foi flagrado em uma balada clandestina, o que desagradou não só os torcedores como a diretoria do clube. Nesta temporada, foram 8 jogos realizados até ser emprestado ao Fortaleza.
Antes de acertar com o clube cearense, o Santos esteve muito próximo de acertar o retorno do meia Lucas Lima. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, chegou a confirmar a negociação. Apesar disso, a diretoria do Peixe recuou após a repercussão negativa entre os torcedores.Já o caso do meia Lucas Crispim ganhou maior repercussão recentemente. O jogador deixou o Santos no final da temporada 2017 após 13 jogos e nenhum gol. Na época, acertou com o São Bento, do interior de São Paulo. Após isso, se destacou no Guarani e chamou atenção do Fortaleza, clube em que joga nos dias de hoje.
Na 16ª rodada do Brasileirão desta temporada, o Santos reencontrou o jogador. O meia abriu o placar no empate em 1 a 1 entre as equipes e fez um desabafo no intervalo, o que gerou incômodo grande por parte dos torcedores time da baixada santista.
“Estou muito feliz com o gol, pois vinha buscando esse gol e sair contra o Santos né. Todo mundo sabe da história que tenho com o Santos, todo muito critica, mas ninguém sabe o que eu passei lá”, declarou Crispim.
Crédito: LucasLimadefendeoFortalezanoCampeonatoBrasileiro (KarimGeorges/FEC

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