Santos recebe certidão negativa de débito de tributos federais

O Santos obteve junto à Receita Federal, pelo segundo semestre consecutivo, a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Isso representa que todos os impostos de 2021 estão pagos e que as dívidas anteriores foram parceladas e estão sendo quitadas.A certidão negativa, como também é conhecida, é o documento emitido pela Receita Federal significa popularmente o “nada consta”, confirmando que não existem débitos em aberto.
O documento afirma, por exemplo, que o clube pode negociar empréstimos bancários, consiga patrocínios de órgãos públicos e utilize a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) e que está cumprindo as obrigações do PROFUT, Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro.