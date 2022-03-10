Santos recebe certidão negativa de débito de tributos federais

O Santos obteve junto à Receita Federal, pelo segundo semestre consecutivo, a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Isso representa que todos os impostos de 2021 estão pagos e que as dívidas anteriores foram parceladas e estão sendo quitadas.A certidão negativa, como também é conhecida, é o documento emitido pela Receita Federal significa popularmente o “nada consta”, confirmando que não existem débitos em aberto.