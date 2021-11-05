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futebol

Santos recebe a visita de torcedor famoso nas redes sociais

Rean santista acompanhou o treino desta sexta e vai assistir ao clássico contra o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 18:57

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 18:57

Crédito: Divulgação
Os jogadores do Santos receberam, nesta sexta-feira, uma visita muito especial. Rean Santista, torcedor muito querido nas redes sociais, assistiu ao treino desta manhã com o elenco, comissão técnica, dirigente, além do presidente Andres Rueda.- É um orgulho que nem todos podem ter. É uma sensação indescritível estar com Marinho, Angelo, João Paulo... Eu que sou santista desde pequeno, ser convidado pelo presidente, pela assessoria, pelo Maradei, pela Isabel, para ver o clássico... Eu quero agradecer o apoio da torcida pois sem eles esse sonho não teria sido realizado - disse Rean.
Rean Santista foi convidado para assistir o jogo contra o Palmeiras neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.- Que eles tenham vontade, garra, muita garra. Eu vou estar com eles apoiando, que eles coloquem o coração na chuteira que é o Santos e vamos tirar o time dessa situação. Vamos ganhar o clássico, a torcida está com eles - completou.

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