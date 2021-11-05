Santos recebe a visita de torcedor famoso nas redes sociais

Os jogadores do Santos receberam, nesta sexta-feira, uma visita muito especial. Rean Santista, torcedor muito querido nas redes sociais, assistiu ao treino desta manhã com o elenco, comissão técnica, dirigente, além do presidente Andres Rueda.- É um orgulho que nem todos podem ter. É uma sensação indescritível estar com Marinho, Angelo, João Paulo... Eu que sou santista desde pequeno, ser convidado pelo presidente, pela assessoria, pelo Maradei, pela Isabel, para ver o clássico... Eu quero agradecer o apoio da torcida pois sem eles esse sonho não teria sido realizado - disse Rean.