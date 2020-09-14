Santos realiza último treino antes da volta da Liberta; veja possível time

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos realizou na tarde desta segunda-feira (14), o último treinamento antes de enfrentar o Olímpia-PAR, às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico Cuca deverá escalar a equipe considerada ideal para o confronto.

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que cumpriu suspensão diante do São Paulo, no Campeonato Brasileiro, está de volta a equipe. Além dele, Marinho, que foi poupado na primeira etapa do clássico, retorna ao time titular. Outra mudança deve ser Pará na vaga de Madson na lateral direita.

Um provável time tem: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sánchez; Lucas Braga, Marinho e Soteldo.