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Santos realiza último treino antes da volta da Liberta; veja possível time

Técnico Cuca encerrou a preparação da equipe em treinamento na tarde desta segunda-feira no CT Rei Pelé. Felipe Jonatan volta a equipe após cumprir suspensão no Brasileirão...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 19:08
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos realizou na tarde desta segunda-feira (14), o último treinamento antes de enfrentar o Olímpia-PAR, às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico Cuca deverá escalar a equipe considerada ideal para o confronto.
O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que cumpriu suspensão diante do São Paulo, no Campeonato Brasileiro, está de volta a equipe. Além dele, Marinho, que foi poupado na primeira etapa do clássico, retorna ao time titular. Outra mudança deve ser Pará na vaga de Madson na lateral direita.
Um provável time tem: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sánchez; Lucas Braga, Marinho e Soteldo.
O Santos está em boa fase na competição continental. Com duas vitórias em dois jogos (2 a 1 no Defensa y Justicia-ARG e 1 a 0 no Delfín-EQU), o Peixe lidera o Grupo G com seis pontos. O Olimpia é o segundo com quatro.

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