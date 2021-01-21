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futebol

Santos prorroga o empréstimo do zagueiro Luan Peres

Novo vínculo garante o jogador não só na final da Copa Libertadores da América, assim como em uma possível disputa do Peixe no Mundial de Clubes da FIFA...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 20:06

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 20:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos prorrogou o empréstimo do zagueiro Luan Peres até o dia 15 de fevereiro. A prorrogação já está no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com isso, o Peixe garante a presença do defensor na grande decisão da Copa Libertadores da América e na possível disputa do Mundial de Clubes.A negociação para compra em definitivo do zagueiro será encaminhada somente depois das competições e o presidente Andres Rueda garante que o valor é menor do que o pedido inicialmente pelo Club Brugge (Bélgica), que tem os direitos do jogador.A permanência de Luan Peres era considerada muito difícil nos bastidores da Vila Belmiro. Apesar de ser da vontade do atleta, o Club Brugge só aceitava negociar pela opção de compra de 5 milhões de euros (R$ 33 mi). A negociação só avançou depois que Andres Rueda assumiu as conversas, mesmo antes de tomar posse.Titular absoluto da equipe nesta temporada, Luan compõe a zaga santista ao lado de Lucas Veríssimo. Com 26 anos, o jogador tem passagens por Ituano, Ponte Preta e Fluminense. O Peixe é o clube em que Luan Peres atuou mais partidas na carreira, são 57 jogos com a camisa alvinegra.
Luan Peres deve ser titular do Santos na grande final da Copa Libertadores da América, que será disputada no próximo dia 30 de janeiro, contra o rival Palmeiras, no Maracanã.

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