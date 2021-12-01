Santos promove confraternização entre jogadores, comissão e ídolos no CT Rei Pelé

O Santos reuniu os jogadores, a comissão técnica e ídolos do clube para um confraternização no CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira, logo após a reapresentação do elenco.A equipe de Fábio Carille conseguiu 46 pontos com o empate em 1 a 1 no último domingo diante do Internacional. praticamente sacramentou a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e já começa a planejar 2022.

O clube já fez outra reunião parecida com o objetivo de reunir o elenco com os funcionários, comissão e ídolos no início de outubro, quando o Peixe enfrentava uma forte crise no Brasileirão.Giovanni, um dos ídolos do Peixe nos anos 90, publicou uma foto nas redes sociais em que aparece ao lado do presidente Andres Rueda, do auxiliar Marcelo Fernandes, do preparador de goleiros Arzul e outros ídolos como Pepe e Edu.