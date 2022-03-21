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futebol

Santos programa reunião para discutir planejamento em mini pré-temporada

Eliminado no Paulistão, Peixe só volta a jogar na estreia na Copa Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 16:07

Publicado em 21 de Março de 2022 às 16:07

O Santos terá duas semanas importantes pela frente. Após a eliminação no Campeonato Paulista, no sábado, a equipe de Fabián Bustos volta suas atenções ao planejamento e à preparação para competições restantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.Um encontro está marcado entre o treinador argentino, presidente Andres Rueda e o Departamento de Futebol do clube, Edu Dracena e Guilherme Lipi. Eles pretendem definir as prioridades de reforços o maior rápido possível para que possam participar dos próximos dias de treinos.
No setor defensivo, o Peixe negocia com o lateral Byron Castillo, do Barcelona de Guayaquil. A negociação não é considerada fácil, mas por ser um pedido prioritário do técnico Bustos, o clube tenta avançar pela contratação do jogador.O meio-campo é um dos setores mais carentes do elenco. O jogador mais próximo de reforçar a equipe é o Willian Maranhão, do Bahia. Ele já acertou sua saída da equipe do Nordeste e tem situação bem encaminhada com o Alvinegro Praiano. Ele deve assinar em definitivo deixando a equipe Tricolor com uma porcentagem de seus direitos.
O volante Alison já estava com tudo praticamente acertado para deixar o Al-Hazem, da Arábia Saudita, e retornar ao Santos para reforçar o elenco de Fábian Bustos. Uma infelicidade em sua última partida pelo campeonato local, no entanto, pode adiar o retorno.
O ex-capitão santista lesionou o joelho ainda no primeiro tempo do duelo contra o Al Ittihad, e está com suspeita de lesão ligamentar no ligamento cruzado anterior.
O volante Fernando Sobral também está na mira. O Departamento de Futebol do clube a comissão técnica de Fabián Bustos já aprovaram o nome do jogador. O Vozão pede cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,2 milhões). A ideia do Peixe é tentar abater parte desse valor liberando dois jogadores do seu elenco. O restante seria parcelado.
Por fim, no setor ofensivo, o Santos está negociando a contratação do centroavante Bryan Angulo, equatoriano de 26 anos que atualmente joga no Cruz Azul, do México.
O jogador gostou da ideia de se transferir para o Santos e ficou de facilitar as negociações. Seu contrato com o time mexicano se encerra no final de julho. O atleta discute um possível liberação antecipada para chegar a Vila o mais rápido possível. Com o Alvinegro, alguns detalhes contratuais ainda precisam ser resolvidos.
Crédito: Santosesperaaproveitarfolganocalendárioparaplanejaroelenco(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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